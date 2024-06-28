Плуг – це основне знаряддя, яке використовується для обробітку ґрунту. Його функція полягає в розорюванні землі, що сприяє знищенню бур’янів, аерації та підготовці землі до посіву. Правильне використання плуга покращує структуру ґрунту та забезпечує кращі умови для росту рослин.

Компанія KUHN вже багато років поспіль є лідером у виробництві сільськогосподарської техніки, пропонуючи, зокрема, широкий асортимент плугів. Вони розроблені з урахуванням сучасних агротехнічних вимог і забезпечують ефективний обробіток ґрунту будь-якого типу.

Сучасний оборотний плуг КУН: розмаїття рішень для ефективної оранки

Плуги виробництва Kuhn відрізняються надійністю, функціональністю та інноваційністю. Компанія пропонує два види плугів, кожен з яких має свої переваги.

Перший тип – це начіпні оборотні плуги, які представлені модельним рядом Kuhn Master. Вони є ідеальним рішенням для тих, хто шукає гнучкість і надійність у польових умовах. Плуг оборотний навісний може мати від 3 до 7 корпусів, що дозволяє легко адаптувати агрегат під різні умови експлуатації. Серед інших переваг

наявність захисної системи від перенавантажень;

здатність витримувати інтенсивну експлуатацію;

універсальна система кріплення, що уможливлює застосування з тракторами будь-якої моделі.

Другим типом є оборотний плуг напівначіпний. Така техніка стане ідеальною для великих фермерських господарств, де потрібна висока продуктивність та маневреність. Залежно від моделі плуг оборотний напівнавісний містить від 5 до 13 корпусів, що дозволяє обробляти значні площі за короткий час. До особливостей цього обладнання можна віднести

високу маневреність;

можливість застосування на будь-яких ґрунтах;

оптимально розташований центр ваги, який допомагає уникнути надмірного навантаження на тяговий пристрій трактора.

Отже, якісне сільськогосподарське обладнання KUHN, зокрема плуги, є надійним інструментом, яке допомагає аграріям досягати найкращих результатів у своїй роботі.

Бездоганний обробіток ґрунту: на що звертати увагу, обираючи плуг Kuhn

Щоб отримати результативний обробіток ґрунту, важливим є правильний вибір плуга. Обираючи це обладнання, слід ураховувати кілька ключових аспектів, а саме:

тип ґрунту – Кун пропонує різні моделі плугів та комплектацію їх відповідними корпусами, а також передплужниками, які ефективно працюють на будь-яких його типах, забезпечуючи рівномірну та якісну обробку;

площі полів – для невеликих ділянок зручним стане плуг 3 корпусний, утім, обладнання КУН доступне в різних конфігураціях, що дозволяє вибрати оптимальний варіант;

технологія, яка планується до застосування – будь-який плуг Кун може бути налаштований відповідно вимогам агротехнологій землеобробки.

Урахування вищезазначеного гарантовано забезпечить якісний результат обробітку, що є важливим для отримання високих урожаїв.

Сільськогосподарська техніка KUHN: незаперечна ефективність, яка веде до успіху

Обрання та застосування обладнання KUHN є перспективним кроком для будь-якого аграрія, який прагне бути успішним. Високоякісна сільськогосподарська техніка цього виробника добре відома своєю надійністю та дозволяє значно підвищити продуктивність праці та якість обробітку ґрунту. На сайті kuhn.ua ви зможете ознайомитися з широким асортиментом плугів, які задовольнять потреби найвибагливіших фермерів. Зокрема варто звернути увагу на деякі найпопулярніші моделі, як-от MASTER 153, MASTER 183 та CHALLENGER. Це допоможе вам зробити обґрунтований вибір та інвестувати в техніку, яка забезпечить високу врожайність протягом багатьох років.