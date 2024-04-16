На Тернопільщині потрібні фахівці у сільському господарстві. Зокрема, є вакансії агрономів, трактористів, підсобних працівників.

Про це повідомив на брифінгу директор обласного центру зайнятості Микола Городецький. На підприємствах пропонують зарплату до 25 тис. грн.

На Тернопільщині від початку року сільськогосподарські підприємства запропонували пів тисячі вакансії. Частина з них відкрита дотепер.

«Сільське господарство – одна з провідних галузей у Тернопільській області. Освоєння земель, вирощування зернових, бобових, овочевих, ягідних та інших сільськогосподарських культур, розвиток садівництва та фермерських господарств спричиняють сталий попит на працівників аграрної сфери. На сьогодні с/г товариства області шукають працівників на більше сотні вільних робочих місць. Середній розмір зарплати складає 12,2 тис. грн. На сьогодні найбільший попит мають: трактористи-машиністи с/г виробництва; трактористи; робітники фермерського господарства; агрономи; підсобні робітники», – розповів Микола Городецький.

Також у сільському господарстві області є потреба в операторах машинного доїння, слюсарах-електриках з ремонту електроустаткування, бухгалтерах, лікарях ветеринарної медицини. Пропонують зарплату від 15 до 25 тис. грн.