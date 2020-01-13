Тиждень розпочнеться на Тернопільщині з потепління. Плюсові температурні показники зберігатимуться і денної, і нічної пори.

За прогнозами Укргідрометцентру, упродовж тижня в регіоні спостерігатиметься тенденція щодо підвищення температурних показників.

«Щедрувальникам, колядникам і посівальникам не обов`язково закутуватися у теплі хустки, кожухи та смушеві шапки. Оскільки погода найближчими днями буде сухою, подекуди навіть сонячною і теплою. На Маланки і Василя – також», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Погодні умови по середині січня все більше нагадуватимуть весну. Снігу, властивого цій порі року, поки чекати марно. За попередніми прогнозами, опади повернуться наприкінці місяця. Втім, значних снігопадів і сильних морозів не обіцяють. Температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса.

Експерти пояснюють такі погодні умови глобальним потеплінням. Через світові зміни клімату спостерігаються аномальні метеорологічні явища у багатьох країнах світу.

Софія Романська