Понад 3,5 тис. ПЛР-досліджень коронавірусу провели минулої доби в обласному центрі контролю хвороб. У 1330 випадках хвороба підтвердилася.

Під час цієї хвилі COVID-19 вірусологи працюють майже цілодобово. Обсяги біологічного матеріалу, який поступає на дослідження, зросли в рази.

“За три тижні поспіль відмічається динаміка до зростання кількості випадків. Реєструємо значну кількість випадків серед дітей, освітян, медиків. Однак простежується незначне зниження кількості летальних випадків. Спостерігаємо перевищення на 100% активних випадків ковіду за окремими територіями. Окремі території мають значне перевищення захворюваності. Найвище спостерігається у таких ОТГ: Байковецька, Білецька, Бучацька, Гусятинська, Збаразька, Копичинецька, Теребовлянська, Тернопільська і Чортківська. Нас турбує те, що за віковою структурою летальність як правило спостерігається серед населення старшого віку: 70-79 років — 32,4%, 60-69 років — 27%; 80 років старші — 21%. У даній категорії осіб переважають супутні патології — серцево-судинні; цукровий діабет, захворювання, які впливають на стан судин. Також нас турбує те, що більшість цих осіб нещеплені. Вони часто звертаються пізно за медичною допомогою”, – зазначив заступник директора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв.

Сьогодні в області зареєстрували 5 летальних випадків із підтвердженим діагнозом COVID-19. Це мешканці області від 61 до 82 років.