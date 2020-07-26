За добу на Тернопільщині виявили 53-х хворих коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 26 липня в області 2725 випадків COVID-19. 39 з них – летальні, 1707 людей одужало.

У лікарнях Тернополя перебуває 40 хворих на COVID-19. З них 30 пацієнтів – у лікарні швидкої допомоги. Один хворий підключений до апарату штучної вентиляції легень, ще один перебуває на кисневій підтримці через маску, п’ятеро – на кисневому концентраторі. Шестеро людей у лікарні з підозрою на коронавірус.

У дитячій лікарні – 10 хворих з підтвердженим COVID-19. З них семеро дітей і троє дорослих. Їх стан – середньо-важкий. Ще четверо пацієнтів у лікарні з підозрою на коронавірус.

Більшість хворих (26) – мешканці Тернополя.

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