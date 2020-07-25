Три летальні випадки через COVID-19 зареєстрували учора на Тернопільщині. Померло двоє чоловіків 50 та 55 років і 84-річна жінка. У них були супутні патології, на які дав ускладнення коронавірус, відтак врятувати людей лікарі не змогли.

Учора коронавірус забрав життя 50-річного тернополянина, 84-річної жінки з Підгаєцького району та 55-річного чоловіка з Бережанщини.

Як повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, померлі лікувалися на стаціонарі.

“50-річний тернополянин перебував в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги протягом десяти днів. У нього були супутні патології — серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, надлишкова вага. 55-річний мешканець Бережанського району також перебував на стаціонарі в місцевій районній лікарні. Серед супутніх патологій — серцево-судинні захворювання. Врятувати чоловіка лікарі не змогли. 84-річна жителька Підгаєцького району лікувалася у центральній районній лікарні, була виписана додому. Коронавірус вразив її дихальну систему, окрім цього в неї були захворювання шлунково-кишкового тракту та серцево-судинні захворювання”.

Загалом від початку епідемії коронавірус забрав життя 39 людей на Тернопільщині. За інформацією обласного лабораторного центру, подолали хворобу 1698 жителів краю.

Софія Романська

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