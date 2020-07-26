Антирекорд COVID-19 зафіксували на Тернопільщині.

Учора в обласному лабораторному центрі виявили 68 випадків зараження. Коронавірус повернувся у Монастириський район, де тривалий період не виявляли хворих. Також підтвердили 22 інфікованих серед тернополян.

Підйом захворюваності на Тернопільщині спостерігається четвертий день поспіль, – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Це свідчить про некерованість епідемічного процесу, а також означає ймовірність початку другої хвилі епідемії.

“На жаль, четвертий день поспіль ми бачимо, як ускладнюється епідемічна ситуація. Зокрема, значно зріс показник динаміки інфікування. Відтак наша область увійшла до червоної зони за показниками захворюваності. Аналогічна ситуація і в інших областях західного регіону, окрім Чернівецької та Рівненської областей. Учора було проведено 529 досліджень методом ПЛР, у 68 випадках захворювання підтвердилося, що є досить високим показником. 22 нові випадки маємо у Тернополі, 11 — у Бережанському районі, 9 — у Монастириському, 5 — Збаразькому, 4 — у Лановецькому районі. Поодинокі випадки зараження виявлені у Бучацькому, Кременецькому, Гусятинському, Зборівському, Підгаєцькому, Тернопільському, Підволочиському, Шумському, Чортківському районах”.

В обласному лабораторному центрі учора також було проведено 91 дослідження на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2. Відтак позитивний результат виявили лише в однієї особи, що говорить про низький рівень колективного імунітету. Як наслідок — у коронавірусу сприятливі умови для активного поширення. Відтак жителів краю лікарі закликають не нехтувати санітарно-епідеміологічними правилами.

Софія Романська

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