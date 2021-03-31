60 тис. грн зарплати і будинок на 300 “квадратів”: головний поліцейський області оприлюднив декларацію

Начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол оприлюднив декларацію про свої доходи за 2020 рік.

Олександр Миколайович разом з дружиною Альоною виховують чотирьох синів. Усі вони прописані та мешкають у квартирі батька головного поліцейського області, Миколи Ілліча. Квартира має площу 66,5 кв. м, пише Номер один.

Разом із тим сім’я на земельній ділянці у Байківцях Тернопільського району звершує будівництво приватного будинку площею 295 кв.м.

Олександр Миколайович з дружиною володіють двома автомобілями: Volksvagen Passat 2012 р.в. та Ford Escape 2017 р.в., який був придбаний торік за 200 тисяч гривень.

Заробітна плата Олександра Богомола торік склала 724 926 гривень. Ще 226 530 грн. заробила Альона Ігорівна. Подружжя також зберігає готівкою 200 000 гривень.