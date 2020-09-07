На Тернопільщині за останню добу підтверджено 160 випадків зараження вірусом COVID-19. Зареєстровано один летальний випадок.
Як повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, померла 66-річна жіка з Тернополя.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (42 особи)
Борщівський район (20 осіб):
• м. Борщів – 1
• с. Стрілківці – 2
• смт Скала-Подільська – 2
• с. Сапанів – 1
• с. Кудринці – 1
• с. Цигани – 3
• с. Пилипче – 1
• с. Пищатинці – 1
• с. Іванків – 2
• с. Озеряни – 3
• с. Жилинці – 1
• смт Мельниця-Подільська – 2
Бучацький район (2 особи):
• м. Бучач – 2
Гусятинський район (5 осіб):
• с. Хлопівка – 2
• с. Сорока – 1
• с. Перемилів – 1
• с. Яблунів – 1
Заліщицький район (4 особи):
• с. Нагоряни – 3
• м. Заліщики – 1
Збаразький район (12 осіб):
• с. Залужжя – 1
• смт Вишнівець – 3
• с. Болязуби – 1
• с. Лози – 1
• с. Гнидова – 1
• с. Бодаки – 2
• с. Загороддя – 1
• с. Старий Вишнівець – 2
Зборівський район (6 осіб):
• м. Зборів – 6
Козівський район (2 особи):
• смт Козова – 1
• с. Купчинці – 1
Кременецький район (2 особи):
• м. Кременець – 1
• с. Лідихів – 1
Лановецький район (6 осіб):
• м. Ланівці – 4
• с. Білозірка – 1
• с. Вербовець – 1
Підволочиський район (3 особи):
• смт Підволочиськ – 1
• м. Скалат – 2
Теребовлянський район (4 особи):
• м. Теребовля – 1
• с. Кривки – 1
• с. Зубів – 1
• с. Кобиловолоки – 1
Тернопільський район (13 осіб):
• с. Біла – 2
• с. Чернилів-Руський – 2
• с. Чистилів – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Красівка – 2
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Костянтинівка – 1
• смт Велика Березовиця – 2
Чортківський район (25 осіб):
• м. Чортків – 11
• смт Заводське – 2
• сел. Нагірянка – 1
• с. Шманьківчики – 1
• с. Малі Чорнокінці – 1
• с. Пробіжна – 1
• с. Бичківці – 1
• с. Джуринська Слобідка – 1
• с. Залісся – 1
• с. Свидова – 1
• с. Ягільниця – 1
• с. Давидківці – 2
• с. Стара Ягільниця – 1
Шумський район (13 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Потуторів – 1
• с. Биківці – 5
• с. Шкроботівка – 2
• с. Сураж – 1
• с. Бриків – 2
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