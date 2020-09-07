На Тернопільщині за останню добу підтверджено 160 випадків зараження вірусом COVID-19. Зареєстровано один летальний випадок.

Як повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, померла 66-річна жіка з Тернополя.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (42 особи)

Борщівський район (20 осіб):

• м. Борщів – 1

• с. Стрілківці – 2

• смт Скала-Подільська – 2

• с. Сапанів – 1

• с. Кудринці – 1

• с. Цигани – 3

• с. Пилипче – 1

• с. Пищатинці – 1

• с. Іванків – 2

• с. Озеряни – 3

• с. Жилинці – 1

• смт Мельниця-Подільська – 2

Бучацький район (2 особи):

• м. Бучач – 2

Гусятинський район (5 осіб):

• с. Хлопівка – 2

• с. Сорока – 1

• с. Перемилів – 1

• с. Яблунів – 1

Заліщицький район (4 особи):

• с. Нагоряни – 3

• м. Заліщики – 1

Збаразький район (12 осіб):

• с. Залужжя – 1

• смт Вишнівець – 3

• с. Болязуби – 1

• с. Лози – 1

• с. Гнидова – 1

• с. Бодаки – 2

• с. Загороддя – 1

• с. Старий Вишнівець – 2

Зборівський район (6 осіб):

• м. Зборів – 6

Козівський район (2 особи):

• смт Козова – 1

• с. Купчинці – 1

Кременецький район (2 особи):

• м. Кременець – 1

• с. Лідихів – 1

Лановецький район (6 осіб):

• м. Ланівці – 4

• с. Білозірка – 1

• с. Вербовець – 1

Підволочиський район (3 особи):

• смт Підволочиськ – 1

• м. Скалат – 2

Теребовлянський район (4 особи):

• м. Теребовля – 1

• с. Кривки – 1

• с. Зубів – 1

• с. Кобиловолоки – 1

Тернопільський район (13 осіб):

• с. Біла – 2

• с. Чернилів-Руський – 2

• с. Чистилів – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Красівка – 2

• с. Великий Глибочок – 2

• с. Костянтинівка – 1

• смт Велика Березовиця – 2

Чортківський район (25 осіб):

• м. Чортків – 11

• смт Заводське – 2

• сел. Нагірянка – 1

• с. Шманьківчики – 1

• с. Малі Чорнокінці – 1

• с. Пробіжна – 1

• с. Бичківці – 1

• с. Джуринська Слобідка – 1

• с. Залісся – 1

• с. Свидова – 1

• с. Ягільниця – 1

• с. Давидківці – 2

• с. Стара Ягільниця – 1

Шумський район (13 осіб):

• м. Шумськ – 2

• с. Потуторів – 1

• с. Биківці – 5

• с. Шкроботівка – 2

• с. Сураж – 1

• с. Бриків – 2

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