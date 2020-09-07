На Тернопільщині з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло 82 людей. Побільшало летальних випадків у серпні-вересні.

Про це повідомив у програмі “Тема дня” на Суспільному епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

За його словами, пов’язано це із зростанням рівня захворюваності серед людей з групи ризику.

Паничев розповів, що в Україні показник летальності почав знижуватися, а на Тернопільщині — зростати.

“По місту Тернополю показник летальності складає 0,5; найвищий показник летальності – у Підгаєцькому районі – 12; високі показники летальності по Заліщицькому, Шумському районах. Треба задаватися питанням, чому при високій захворюваності на COVID-19, на окремих територіях летальність низька, і навпаки – на окремих територіях при низькій захворюваності, летальність висока. Також є питання, чому в окремих лікарнях летальність вища, аніж в інших“, – зазначив Паничев.

Сьогодні в Україні показник летальності становить 2,1 на сто хворих, на Тернопільщині – 1,2.