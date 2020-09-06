У Лановецькій районній лікарні хворих на Covid-19 лікують у жахливих умовах.

Про це у Фейсбуці написала користувачка Марина Павловна у групі Моя Лановеччина, опублікувавши відповідні фото.

Матір жінки госпіталізували в інфекційне відділення цієї лікарні. Побачене у палаті шокувало.

“Такого жахіття не то що подумати, я навіть уявити нічого гіршого не могла. Так ось у палаті та загалом брудно ( нагадаю відділення інфекційне, лікуються хворі на ковід), дверцята тумбочок відвалюються , хворі лежать на старих панцирних ліжках, у яких для того щоб не прогинались пружини підкладено дерев’яна дошка”, – пише жінка.

У коментарях користувачі зазначають, що у таких умовах можна заразитися ще якоюсь хворобою або ж померти від депресії.



