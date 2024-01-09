У вівторок, 9 січня, пішов у засвіти відомий український співак, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості “Мелодія двох сердець” Віталій Білоножко.

Серце народного артиста України перестало битися на 71-му році життя, пише Оглядач. Трагічну звістку повідомили на сторінці Буринської міської ради у Facebook. У червні цього року Віталій Васильович відсвяткував ювілей.

Причини смерті знаменитості поки не повідомляють.

“Ще влітку ми віншували Віталія Васильовича із осяйним ювілеєм, у спогадах разом поринали у світ його слобідського дитинства, бажали ґараздів, запрошували на гостини до Буринського краю, раділи його вітанням земляків. Вітай Білоножко завжди був жаданим гостем на Буринщині, його виступи на концертних сценах ставали справжнім святом для земляків, збирали сотні і тисячі поціновувачів. До самого серця проймали слова пісень, котрі линули срібними струнами душі співака, як молитва, як заповіт, як настанова, як спогад про дитинство”, – щемливо згадують про артиста на сторінці міськради.

Білоножко народився 11 червня 1953 року у селі Слобода Буринського району на Сумщині. За життя він випустив шість компакт-дисків в Україні, США та Канаді, антологію власної творчості та 12 аудіокасет.

У 1999 році разом з дружиною – Народною артисткою України, колишньою солісткою оперети та ексдикторкою УТ-1 Світланою Білоножко – став засновником регулярного Міжнародного фестивалю родинної творчості “Мелодія двох сердець” – одного із найуспішніших у країні.