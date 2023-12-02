Лідер гурту “Скай”, відомий український співак Олег Собчук розлучився з дружиною Марією після 20 років шлюбу.

Про це в Instagram повідомила сама Марія. Зокрема, вона натякнула, що причиною такого рішення стало те, що між ними були токсичні стосунки. Якщо ж раніше лише вона з цим стикалася, то тепер їхні діти почали від цього страждати. Про це повідомляє ТСН.

“20 років стажу моїх токсичних стосунків. Дякую менталочці, що вона в мене така сильна. На жаль, зараз це проєктується на дітей”, – написала Марія.

Згодом жінка показала листування з Олегом Собчуком. Слова, які пише музикант колишній дружині, просто шокують. Він називає її “невдячним створінням”, погрожує, що забере квартиру.

“Авто не купляю тобі через твій язик і обзивання мене пустишкою. Будеш продовжувати – лишишся без квартири. Роздерибанимо майно і все. Мені це вигідніше навіть. Я теж свої права знаю, це не залякування. Ноут планую купити, але по твоєму відношенню – вже не факт. Ти список хорошого, що я зробив, хоч раз склала? Невдячне створіння…Немає ані бажання, ані часу везти з тобою ці суперечки. По тобі все ясно давно. Доказувати нічого я тобі не збираюся, треба швидше розлучитися”, – писав Олег Собчук.

Марія Собчук вже прокоментувала такі слова колишнього чоловіка в її бік. Колишня дружина артиста зазначила, що саме так відреагував “аб’юзер”, коли вона вперше почала розповідати правду про те, що відбувалося в їхньому шлюбі.

“Ось так реагує аб’юзер, коли ти починаєш говорити правду про нього. Вперше за 20 років! Зараз я щаслива і пишаюся собою! Нікому більше не дозволю так із собою поводитися. Ця жінка на фото намагається прийти до себе, любити себе, а не чекати підтвердження, що я заслуговую на любов і добро”, – прокоментувала Марія.

Згодом Олег Собчук відреагував на закиди ексдружини, що він жадібний. На сторінці у Facebook співак підтвердив, що справді у травні цього року розлучився з дружиною після 20 років шлюбу. Також він додав, що вони розійшлися ще до початку повномасштабної війни.

Музикант зазначив, що вдаватися у подробиці причини їхнього розлучення, а також шлюборозлучного процесу – не буде. За словами Собчука, зі спільними дітьми від ексшлюбу він залишився у чудових стосунках і “умови відповідних договорів” виконує:

“Я не прихильник виносити на загал особисте, але все ж маю повідомити. Ми з моєю вже колишньою дружиною Марією Собчук розбіглись ще до війни, а від травня цього року ми офіційно розлучені. Надто в подробиці вдаватись не буду і, якщо чесно, не хочу (сподіваюсь, ви розумієте). Все ок. З дітьми все добре. Умови відповідних договорів виконую. Життя продовжується”, – написав Собчук.

Зазначимо, Олег Собчук і його дружина Марія перебували у шлюбі 20 років. Разом вони виховують двох дітей – доньку Тетяну (2003 рік) та сина Арсена (2009 рік). Музикант й раніше не раз розповідав про кризи в його шлюбі і про те, що був на межі розлучення. Однак раніше парі вдавалося впоратися з проблемами.

Валерія Сулима, ТСН