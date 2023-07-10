Будівництво на вул. Шпитальній зупинили. Зробив це особисто новий начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко. Пояснив, що сусіди скаржаться і пишуть заяви, тож наразі з’ясовують, чи не порушені норми будівництва на Шпитальній.

Чому на об’єкт приїхали й представники військкомату і чим все закінчилося – в сюжеті телеканалу Т1.

Минулої п’ятниці, 7 липня, у прямому ефірі студії “Кажи прямо в очі” нещодавно призначений керівник обласної тернопільської поліції Сергій Зюбаненко сказав, що у понеділок планує особисто відвідати один скандальний об’єкт Тернополя. І запросив журналістів на, як він висловився, виїзний прийом громадян.

Відтак, 10 липня знімальна група приїхала на вулицю Шпитальну. Вже кілька місяців там триває конфлікт, пов’язаний з тим, що будинок №24 руйнується через будівельні роботи, які ведуться просто поруч фірмою “Проф Тер Буд”. Мешканці будинку 24 вважають сусіднє будівництво незаконним і з черговою скаргою минулого тижня приходили на прийом до нового поліцейського керівника.

Внаслідок будівельних робіт поруч – будинок 24 на Шпитальній вкрився тріщинами, є ризик, що і гараж може завалитись. Все, на що вже давно скаржаться люди, полковник Зюбаненко вирішив перевірити особисто. Найперше поліцейський змусив робітників зупинити роботу, оглянув будівельний майданчик, і висловив своє бачення ситуації.

“Тут не все так просто, як здається. Дійсно є порушення навіть візуальні. Є кримінальні провадження, які чомусь затягуються”, — відзначив т. в. о. начальника головного управління Нацполіції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

В обласній прокуратурі з цього приводу і справді відкрито кримінальне провадження за фактом порушення забудовником правил безпеки. У ході розслідування експертами вже досліджено тріщини і пошкодження 24-го будинку. Тривають експертизи, але, попри існуючі заборони на будь-які роботи під час розслідування, будівництво продовжується. І люди непокояться і обурюються.

Перебуваючи на скандальному об’єкті полковник Зюбаненко недвозначно висловився – мовляв, розуміє, що за будівництвом можуть стояти впливові бізнесмени, які можуть і на нього спробувати чинити тиск. Але зупинятись і мовчати поліцейський не збирається.

Цікаво, що одночасно з поліцією до місця скандального будівництва прибули й працівники військкомату. Свою особисту причетність до цього полковник Зюбаненко дипломатично заперечив.