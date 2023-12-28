Поки чоловік був на заробітках, з його рахунку зняли всі гроші

Поки 60-річний чоловік знаходився на заробітках, крадії привласнили його кошти.

Потерпілий розповів, що із січня по листопад перебував за межами країни. Коли повернувся, звернувся у відділення банку, щоб перевірити баланс рахунку і виявив відсутність грошей.

Як з’ясувалося, в період з березня по листопад з банківської картки для виплат потерпілого систематично здійснювалися перекази коштів на невідомі йому рахунки. Сума завданих збитків становить 30 000 гривень.

Крім цього, зловмисники створили від імені чоловіка універсальну банківську карту з якої зняли ще тисячу кредитних коштів.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України (крадіжка). Правоохоронці вживають усі заходи, аби встановити особу злочинця. Триває досудове розслідування.