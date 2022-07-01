Поїхав через війну, але загинув на чужині: у Польщі втопився юнак з Тернопільщини

16-річний Валентин Гушпіт втопився в озері у Польщі. Панахида відбудеться 2 липня о 13.00 в церкві Святого Миколая у Коропці Чортківського району, звідки родом юнак.

Про це Терену повідомила його хресна мама Зоряна Юрків.

За її словами, Валентин з рідними виїхав до Польщі у зв’язку з повномасштабною війною в Україні. Поховають хлопця у Польщі. А у рідному селі сусіди, родичі, однокласники і всі, хто знав Валентина, молитимуться за нього на панахиді.

Валентин цього року мав перейти у 11-ий клас. Дуже мріяв повернутися в Україну, – розповідає Зоряна Юрків.

Як повідомляє видання «Я в Польщі» з посиланням на сайт місцевої рятувальної служби, трагедія сталася у суботу, 25 червня.

Повідомлення про зникнення хлопця надійшло зранку наступного дня, після того, як він не повернувся на ніч додому. Рятувальників поінформували, що могло дійти до загибелі на воді, оскільки хлопця востаннє бачили, коли він купався в озері суботнього вечора.

До пошуку залучили водолазів, які знайшли в озері тіло зниклого. Зараз поліція встановлює причини та обставини, які призвели до загибелі юнака.

Нагадаємо, це вже друга трагедія на воді з жителями Тернопільщини за кордоном за останній тиждень. 26 червня 18-річний студент з Копичинців втопився в озері у Німеччині.