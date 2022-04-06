Бійці 44-ї бригади, що базується у Тернополі, показали, як знищують окупантів разом з їхньою технікою.

Раніше вони оприлюднили відео, що було зняте з дрона. Тепер же продемонстрували, як виглядає знищена “грізна” техніка московитів зблизька. Відповідне відео оприлюднив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

“Дивіться уважно, вороги, що вас чекає. Наша 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола працює! Слава Україні!”, – ідеться у дописі.

Нагадаємо, тернопільські артилеристи вже показували, як знищують загарбників. Зокрема, на одному з відео було видно, як наші військові влучили у бронемашину, яку орки замаскували під копицю сіна.