Тернопільські артилеристи показали, як знищують окупантів.

44-та артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола оприлюднила відео, на якому видно, як наші “боги війни” влучно ліквідовують загарбників разом з технікою.

“Кажуть, день треба починати з позитивних емоцій. Повністю підтримуємо))”, – ідеться в описі під відео.

Відео знищення окупантів супроводжуються веселою піснею гурту “Пирятин” під назвою “Арта”.

До слова, на кадрах видно, що орки замаскували один із БТРів під копицю сіна, проте це їм не допомогло.

Приємного перегляду! )