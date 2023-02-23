Після важкого бою вважався зниклим: підтвердилася звістка про загибель ще одного бійця з Тернополя

Трагічна звістка знову долинула в наше місто.

Жахлива кровопролитна війна забрала життя тернополянина Михайла Брикайла.

Чоловік вважався зниклим ще з 4 грудня минулого року. У той день Михайло прийняв свій останній, дуже важкий бій. У січні Герою мав би виповнитися 41 рік.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Тернополянин Брикайло Михайло Йорданович (02.01.1982 р.н.) мужньо захищав Україну на Донеччині. Після важкого бою з 04.12.2022 року рахувався безвісти зниклим. На жаль, його загибель підтвердилась. Співчуваємо рідним. Вічна пам’ять Герою!”.