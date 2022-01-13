Після масового обурення тернополян новими нарахуваннями за теплопостачання і гарячу воду, міський голова Сергій Надал завив, що вони мають бути справедливими та зрозумілими.

Про це він написав на своїй сторінці у «Фейсбук».

«З одного боку, урядова ініціатива має логіку, оскільки раніше всі витрати за обігрів спільних площ у багатоквартирному будинку лягали фактично лише на користувачів центрального опалення, – написав Сергій Надал. – З іншого боку, автоматично було зроблено розрахунок за загальною урядовою формулою без урахування ситуації в кожному будинку і кожній квартирі. Крайніми виявились звичайні громадяни, власники квартир з індивідуальним опаленням, які по всій країні отримують нові нарахування і відчувають що з ними повелись несправедливо. Так, це несправедливо!

Несправедливо, що Верховна Рада та Уряд запроваджують нові нарахування без адекватних роз’яснень».

Для того, щоб змінити ситуацію міський голова дав декілька доручень. Зокрема, оголосив термінове створення спеціальних інвентаризаційних комісій з представників обслуговуючих підприємств, ОСББ, представників «Тернопільміськтеплокомуненерго» та депутатів міськради, щоб провести інвентаризацію кожного будинку. Це необхідно зробити для того, щоб був справедливий розподіл витрат на тепло для спільних площ. Відповідні органи міської ради та посадові особи «Тернопільміськтеплокомуненерго» зобов’язані щодня звітувати про виконану роботу та виявлені проблеми.

Обстежити будинки інвентаризаційні комісії мають до 31 січня 2022 року. За результатами їхньої роботи КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» зобов’язане провести перерахунок плати за грудень 2021 та січень 2022 року.

Окрім цього, міський голова Тернополя звернувся до уряду з пропозицією призупинити дію постанов № 1022 та № 1023 від 8 вересня 2021 року, за якими, відповідно до нової формули, відбувається нарахування тарифів, до моменту проведення інвентаризації внутрішньо-будинкових теплових комунікацій.

Фото Олени Михайлюк