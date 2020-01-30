Сьогодні у Тернополі під “білим домом” пройде масштабна акція протесту. Профспілки виступатимуть проти нового трудового кодексу, який запропонував прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Організатори акції переконані, що цей законопроект дискримінує найманих працівників.

Акція протесту під облдержадміністрацією розпочнеться об 11.00. Вона пройде під гаслом: «Стоп трудовому рабству», – повідомив на брифінгу голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний.

«Новий законопроект передбачає звільнення працівника тільки за бажанням роботодавця без жодних для цього підстав. Тобто для звільнення буде достатньо одного бажання роботодавця. Сьогодні, щоб звільнити працівника, повинні бути для цього конкретні причини – порушення трудової дисципліни, прогули. У теперішньому трудовому кодексі є запобіжні заходи, які не дозволяють звільнити працівники за такого бажання. А новий законопроект порушує Конституцію України, національне трудове законодавство, основоположні міжнародні трудові стандарти».

Такі акції організовують в усіх областях України, а також і в столиці. Чи дослухаються до вимог урядовці, побачимо згодом.

Софія Романська