У Гусятинську громаду знову прийшла сумна і трагічна звістка.
24 січня 2023 року під час артилерійського обстрілу поблизу села Щербаки Запорізької області загинув військовослужбовець Володимир Болотянський. Про це повідомили на сторінці громади.
Володимир народився 1989 року в смт Гусятин. Він добровольцем пішов захищати Батьківщину від окупантів, до останнього був вірний військовій присязі.
“Володимир став Героєм, який віддав своє життя за волю і незалежність України. Він є прикладом того, як потрібно любити свою державу.
Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти згорьовану родину військовослужбовця.
У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Важко усвідомлювати, що знову втрачаємо найкращих.
Співчуваємо рідним і близьким. Вічна пам’ять і вічна слава Герою!
Герої не вмирають!”.
Сьогодні кортеж з тілом воїна зустрінуть у рідному домі.
Вічна пам’ять Герою.