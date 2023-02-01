Під час артилерійського обстрілу у Запорізькій області загинув боєць з Тернопільщини Володимир Болотянський

У Гусятинську громаду знову прийшла сумна і трагічна звістка.

24 січня 2023 року під час артилерійського обстрілу поблизу села Щербаки Запорізької області загинув військовослужбовець Володимир Болотянський. Про це повідомили на сторінці громади.

Володимир народився 1989 року в смт Гусятин. Він добровольцем пішов захищати Батьківщину від окупантів, до останнього був вірний військовій присязі.

“Володимир став Героєм, який віддав своє життя за волю і незалежність України. Він є прикладом того, як потрібно любити свою державу.

Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти згорьовану родину військовослужбовця.

У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Важко усвідомлювати, що знову втрачаємо найкращих.

Співчуваємо рідним і близьким. Вічна пам’ять і вічна слава Герою!

Герої не вмирають!”.

Сьогодні кортеж з тілом воїна зустрінуть у рідному домі.

Вічна пам’ять Герою.