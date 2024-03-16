“Люди, ви — люди?”: на Тернопільщині злодії викопали троянди на Алеї Пам’яті Героїв. ФОТО

Огидний вчинок скоїли невідомі (сподіваємося, поки що) істоти в Гусятині.

На центральній площі селища, біля пам’ятника Незалежності України та металевих конструкцій на Алеї Пам’яті Героїв, невідомі особи викопали десять кущів троянд, які росли там чотири роки, милуючи погляд перехожих.

Ще кілька кущів троянд викопали на клумбах біля приміщення КЗ “Гусятинський центр культури і дозвілля”.

Про це повідомили на сторінці Гусятинської селищної територіальної громади.

“Постає логічне запитання: чи варті ми наших Героїв, якщо зневажаємо чиюсь працю, якщо паплюжимо пам’ять про загиблих воїнів, які віддали за нас найцінніше – життя?”, – ідеться у дописі.

У коментарях мешканці селища висловлюють обурення таким вчинком невідомих “господарів” і звертаються до правоохоронців, аби ті розшукали крадіїв і притягли їх до відповідальності:

“Люди, ви — люди???????????????”

“О, Господи, люди добрі, якщо вас можна так назвати??? Що нам робиться??? Нам забракло кущів троянд??? Але ми втратили совість і людяність. Не стидно нам???”

“Це жах, але куди дивиться наша поліція? То лавочки вкрадуть, тепер троянди. Вдень катаються взад-вперед, а вночі нема кого ловити, бо комендантська година, то вони сплять. Перед самим носом поліції, позор. Ганьба вандалам, як можна? Так було гарно, завжди любувалася тими квітами, навіть фотографувала…”

“Думаю, що на камерах спостереження є зафіксовано. Поліція має виконати свою роботу- знайти цих недолюдків і притягнути до відповідальності.

За що , за кого наші Воїни віддають життя???

Яка ганьба”