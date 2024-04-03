40 тисяч гривень викрав із картки 35-річного жителя Гусятина його знайомий. Про зникнення коштів чоловік повідомив до місцевого відділення поліції.

За словами потерпілого, він кілька місяців тому попросив свого співробітника допомогти налаштувати деякі функції в мобільному телефоні. Після цього помітив, що з банківської картки періодично зникають гроші.

У ході розслідування працівники поліції встановили, що “помічник”, налаштовуючи телефон, отримав доступ до електронного гаманця і час від часу перераховував з нього гроші на свою картку. Таким чином, аферист “заробив” на товаришеві 40 тисяч гривень.

За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу. Співробітники поліції встановлюють місцеперебування шахрая.