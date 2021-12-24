Петро Гадз профінансує будівництво храму у пам’ять про воїнів та Героїв у Бучачі

Днями на виробничі потужності ФГ «ГАДЗ» завітали військовий капелан о. Юрій Матвіїшин та батько Героя України Ігор Костенко.

У ході візиту вони запросили Петра Гадза на освячення наріжного каменю фундаменту храму «Всіх Святих землі Української», який будуватиметься в пам’ять Героїв Небесної Сотні, воїнів АТО, воїнів-афганців та всіх новітніх героїв, які відали своє життя за волю України.

Під час зустрічі Петро Іванович висловив бажання та пообіцяв взяти на себе повне фінансування будівництва храму, його зовнішнього та внутрішнього оздоблення, виготовлення іконостасу, благоустрою прилеглої території. Гості були приємно вражені таким подарунком для громади Бучаччини.

– Щиро дякуємо Петру Івановичу за те, що він став ініціатором фінансування будівництва храму. За це прошу у Всевишнього Господа подати йому рясних Божих ласк, душевного спокою на многая і благая літа! – наголосив о. Юрій.

Також капелан повідомив, що на освячення наріжного каменю прибуде Високоповажний Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. Освячення відбудеться о 15-годині 26 грудня 2021 року (остання неділя року), за адресою: м. Бучач вул. Бічна Ген. Шухевича,1.

Також з візитом до Петра Гадза прибув о. Степан – настоятель храму св. Михаїла в с. Трибухівці. Він подякував відомому підприємцю та меценату за активну підтримку церков, за його людяність та готовність допомагати церквам незалежно від конфесійних приналежностей. За його словами, Петро Іванович ніколи не відмовляв в клопотаннях щодо потреб церкви, неодноразово сам ініціював допомогу, тому він відвідав його в переддень свят, аби побажати Божого благословення та здійснення усіх задуманих справ на благо громад та церкви.

Окрім цього, ФГ «Гадз» також відвідали й отці Бучацького монастиря о. Васильян — о. Теодор та о. Пантелеймон.