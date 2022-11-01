Першу партію вже відправили: на Тернопільщині шиють зимову форму для бійців

Першу партію зимової форми відправили з Тернопільщини Збройним Силам України.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, форму отримають бійці 105 окремої бригади територіальної оборони.

Поки на Тернопільщині підготували 250 комплектів форми. Робота продовжується, оскільки волонтери планують забезпечити зимовим одягом усіх бійців з нашого регіону.

«Як і місто, так і всі громади області включилися у процес підготовки зимової форми для бійців. Кошти перенаправлені, замовлена форма, вже перша партія буде відправлятися нашим хлопцям у Збройні Сили, які служать не тільки у територіальній обороні, а й в інших батальйонах. Бажаємо нашим захисникам, щоб вони якнайшвидше поверталися додому», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, загалом на Тернопільщині планується пошити 2500 комплектів. Додатково також закуплять взуття і термобілизну.