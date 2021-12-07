Близько половини жителів Тернопільської громади вакцинувалися від COVID-19 першою дозою.

Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак. 34% населення завершили курс щеплення другою дозою.

Загалом від початку вакцинальної кампанії у Тернопільській громаді провели 181 тисячу щеплень. Щодня мобільні бригади вакцинують близько півтори тисячі людей.

“У місті Тернополі першою дозою провакциновано майже 50% жителів, двома дозами провакциновано 34% мешканців громади. Загалом від початку вакцинальної кампанії проведено більше 180 тисяч щеплень, в середньому за добу наші мобільні бригади, наші пункти проводять близько півтори тисячі щеплень. Є можливість скористатися вакцинацією у шести пунктах щеплення, які знаходяться у різних точках, на різних територіях нашого міста. Всі вони працюють з 9.00 до 20.00. Ви маєте можливість вакцинуватися у будь який зручний для вас час. Працюють мобільні виїзні бригади. Якщо є колективи, які хочуть провести щеплення на своїй території, не відриваючи людей від виробництва, ви маєте можливість зробити щеплення, попередньо узгодивши час, дату та місце проведення вакцинації”, – зазначив Василь Даньчак.

Додамо, у Тернополі щодня працює шість пунктів щеплення. Імунізуватися можуть всі охочі без попередніх записів.