Перо-пухова фабрика у Чорткові виходить на ринки Великої Британії. ФОТО, ВІДЕО

22/02/2019 Розмір тексту:

Підприємство «Біллербек-Україна, перо-пухова фабрика» – єдине підприємство легкої промисловості у Чорткові. Утім, дає роботу кільком сотням працівників, які працюють у галузях, дотичних до діяльності фабрики. А спеціалізується вона на виготовленні постільних речей. Побував на підприємстві голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна, перебуваючи у Чортківському районі з робочою поїздкою.

Власне, підприємство працює з 1975 року як Чортківська перо-пухова фабрика. У 90-тих роках її викупив інвестор з Австрії. Сьогодні підприємство працює під торговою маркою «Біллербек-Україна» та експортує вироби у країни Європи, включаючи Велику Британію. Щодо останньої, то за словами генерального директора підприємства Олександра Федорейка, вони лише розпочинають співпрацю й уже відправили першу партію продукції на експорт.

Виробництво знаходиться у Чорткові та Києві. На обох підрозділах працює по 60 осіб. «Ми виготовляємо ковдри, подушки, наматрацники і постільну білизну. Ковдри та подушки виготовляємо з 10 типів наповнювачів, тобто не тільки пух та перо, а також овеча вовна, поліефірні волокна різного типу, кашемір тощо. По кількості наповнювачів, котрі виготовляємо, ми – єдині в Україні», – розповів Олександр Федорейко.

Про те, що держава сьогодні з особливою увагою ставиться до малого та середнього бізнесу, зауважив голова Степан Барна. «Ми цінуємо кожного, хто вкладає кошти у розвиток бізнесу, особливо якщо це внутрішній інвестор. Незважаючи на те, що сьогодні достатньо складна ситуація, підприємство знайшло можливості наповнювати місцеві бюджети та створювати робочі місця. Тому нам важливо на цьому закцентувати. Бо акцент на розвитку середнього бізнесу дає можливість говорити про зростання надходжень по загальному фонду доходів у Тернопільській області», – зауважив Степан Барна.