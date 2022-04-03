Допомогу на проживання виплачуватимуть переселенцям на Тернопільщині.

Про це повідомив заступник директора департаменту соціального захисту населення області Олег Воронка. За його словами, щоб отримати кошти потрібно стати на облік як внутрішньо переміщена особа.

Люди, які змушені покинути домівки через російську агресію, можуть отримати допомогу у такому розмірі: 3 тис. грн на дитину чи людину з інвалідністю, 2 тис. грн на працездатну людину. Виплати будуть здійснюватися на банківський рахунок щомісяця з часу звернення. Тим, хто подасть заяву до 14 квітня, також зарахують виплати за березень 2022 року.

“Для того, щоб отримати таку допомогу, треба бути зареєстрованим як внутрішньо переміщена особа, мати відповідний статус, бути облікованим в єдиній державній базі внутрішньо переміщених осіб, а це означає, що кожна внутрішньо переміщена особа має мати довідку про те, що вона зареєстрована в такій базі. Ця довідка видається на кожну внутрішньо переміщену особу: дорослу, особу з інвалідністю, дитину. Щоб отримати таку допомогу, необхідно подати заяву для її отримання. Тобто треба подати заяву про облік як внутрішньо переміщена особа — це одне, також треба подати заяву на виплату цієї державної допомоги. Заяву можна подати із застосуванням “Дії”, також можна подати цю заяву до сільських, селищних рад, також можна подати заяву до центру надання адміністративних послуг, також заяву про надання такої допомоги можна подати до управлінь соціального захисту населення. Допомога на проживання не оподатковується. В області, на сьогодні, вже зареєстровано близько 16 тисяч тимчасово переміщених осіб і ця цифра постійно зростає”, – зазначив Олег Воронка.

Виплати будуть тривати упродовж всього періоду воєнного стану, а також місяць після його завершення. Допомога внутрішньо переміщеним особам не буде включена до сукупного доходу сім’ї. Тобто всі інші види соціальних допомог також виплачуватимуться.