Переїхав і навіть не зупинився: на Тернопільщині водій збив на смерть пішохода

Дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками трапилася на Тернопільщині 29 листопада близько 20:30.

За попередньою інформацією, у Кременці водій легкового автомобіля переїхав чоловіка, який знаходився на дорозі. Після цього кермувальник не зупинився, а поїхав далі.

Потерпілого виявили люди і повідомили про нього швидку та поліцію. Медики, які виїжджали на місце ДТП, констатували смерть 60-річного чоловіка.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів поліціянти встановили особу водія-втікача. Це – житель Кременецького району, 2002 року народження. Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Даний факт внесений в ЄРДР згідно частини 2 статті 286 ККУ.