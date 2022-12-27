Отримав смертельне поранення: під Бахмутом поліг ще один Герой з Тернопільщини

Ще одна сумна звістка про загиблого українського героя надійшла у наш край.

Під час мінометного обстрілу боку противника по позиціях українських механізованих підрозділів поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області, внаслідок ураження осколками, отримав поранення несумісне з життям військовослужбовець, номер обслуги кулеметного взводу однієї із бойових бригад, які виконували бойові завдання на Донеччині, старший солдат Григоращук Іван Іванович, 1991 року народження, який проживав у смт. Мельниця-Подільська.

Про важку втрату повідомили у Чортківському районному центрі комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців.

“Герой загинув, захищаючи територіальну цілісність, незалежність та суверенність України, під час виконання бойового завдання.

Спочивай з Богом, старший солдате!”.