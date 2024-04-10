Вважався зниклим безвісти: стало відомо про загибель 28-річного бійця з Тернопільщини

Скорботна звістка надійшла у Мельнице-Подільську територіальну громаду.

Стало відомо, що 1 березня біля населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області під час виконання бойового завдання загинув старший стрілець бойового аеромобільного підрозділу солдат МихайлоТріпник, 1996 року народження.

Захисник мешкав у смт. Мельниця-Подільська. Деякий час він вважався зниклим безвісти.

Про важку втрату повідомили у Другому відділі Чортківського Ртцк-та-сп.

“Поділяємо горе родини, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи. Нехай пам’ять про Михайла назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають”, – ідеться у повідомленні ТЦК.

Вічна пам’ять та слава Герою!