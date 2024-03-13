На щиті повертається додому, у рідне село Вільховець Мельнице-Подільської громади Василь Короленко.
Мужнього Воїна не стало 10 березня у селі Соболівка Купʼянського району Харківської області. Йому було 49 років.
Про важку втрату повідомили у Чортківській районній державній адміністрації.
“Справжній патріот, ще з перших днів війни взяв в руки зброю для захисту нашої свободи від російської нечисті.
Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Вічна памʼять полеглому Герою, низький уклін за жертовність та великий подвиг в імʼя України!”.