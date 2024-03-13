Взяв до рук зброю у перші дні війни: під Куп’янськом загинув Василь Короленко

На щиті повертається додому, у рідне село Вільховець Мельнице-Подільської громади Василь Короленко.

Мужнього Воїна не стало 10 березня у селі Соболівка Купʼянського району Харківської області. Йому було 49 років.

Про важку втрату повідомили у Чортківській районній державній адміністрації.

“Справжній патріот, ще з перших днів війни взяв в руки зброю для захисту нашої свободи від російської нечисті.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Вічна памʼять полеглому Герою, низький уклін за жертовність та великий подвиг в імʼя України!”.