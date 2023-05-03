Окупанти обстріляли потяг, який курсує через Тернопіль

У Херсоні російські окупанти влучили у вагон пасажирського потяга «Херсон-Львів», який зупинився у Херсонському вокзалі. Уламками поранено провідника потяга.

Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці» у середу, 3 травня.

116 пасажирів потяга не постраждали, оскільки перебували в укритті. Попри ушкодження, поїзд рушив з вокзалу із затримкою 14 хвилин до Львова.

«Є влучання у пасажирський вагон на станції Херсон, поранено провідника, йому надається допомога. На момент обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували у безпечному укритті. Наразі поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин», – повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

За даними «Укрзалізниці», пошкоджені обстрілом вагони замінять на станції в Миколаєві, через який прямує потяг. Залізничники закликали українців зберігати спокій та слідкувати за оголошеннями щодо змін руху потягів.

Зазначимо, 3 травня росіяни обстріляли вокзал у Херсоні. За даними голови ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок обстрілу вокзалу одна людина загинула, і ще троє – поранені.