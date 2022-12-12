Казино ПінАп розпочало свою діяльність в 2016 році, як зазначено на https://betxcasino.lviv.ua/casino/pin-up-casino/, онлайн-казино підпорядковується ліцензії Кюрасао Егеймінг. Ігровий майданчик відкритий лише сім років, але з 2016 року команда проекту зробила справді велику роботу і його рейтинг за цей час продемонстровано на сайті. На такому конкурентному ринку тільки Pin Up стала безперечною зіркою номер один за короткий період часу.

Процес реєстрації на офіційній сторінці PinUp

Для створення облікового запису необхідно відвідати офіційний веб-сайт закладу.

Дизайн стартової сторінки стильний та яскравий – розробники добре попрацювали над сайтом. Переваги сайту:

інтуїтивно зрозуміла навігація;

багатофункціональний інтерфейс;

дружня зручність використання;

Зручне меню, вкладка “під рукою”.

Швидка реакція на тап.

Фільтр для пошуку ігор у каталозі.

Швидкий доступ до особистих кабінетів.

Очистити параметри профілю гравця.

Яскраві «плитки» гральних автоматів.

Створення облікового запису вимагає декількох простих кроків.

Натисніть кнопку “Зареєструватися”. Придумайте надійний пароль та повторіть шифр. Вкажіть валюту ігрового рахунку – євро, долар, рубль, тенге. Дати згоду отримувати новини від клубу. Налаштуйте профілі користувачів.

Ви можете створити обліковий запис, використовуючи номер свого мобільного телефону. Для підтвердження реєстрації в Pin-Up вам потрібно буде ввести код із отриманого SMS. Ще один спосіб стати членом клубу — зареєструватися через свій обліковий запис у соціальній мережі.

Попередження! Дозволено один обліковий запис на пристрій, на одного гравця та IP-адресу. Гравці мають бути старші за 18 років. Форма вимагає введення правильних даних. В іншому випадку адміністратор клубу заблокує ваш обліковий запис.

Аутентифікація користувача

Після реєстрації гравці можуть отримати доступ до особистого кабінету та використовувати всі опції, що пропонуються. Щоб не було затримок під час запиту виведення коштів, отримання бонусів або зняття великих виграшів, сайту онлайн-казино необхідно підтвердити ваш обліковий запис – передати свій ідентифікатор.

Ви повинні надати відскановану копію документа, що засвідчує особу, або підтвердити свій обліковий запис на сайті Держпослуг. Повністю ідентифікований обліковий запис можна створити через гаманець QIWI зі статусом «Професійний».

Депозит та поповнення особового рахунку

Pin-up Casino Online працює із перевіреними операторами платіжних систем. Транзакції, дані користувача та фінансова інформація захищені 126-бітовим протоколом шифрування SSL.

Ставки на реальні гроші потребують депозиту. Ви можете поповнити баланс свого ігрового рахунку, використовуючи такі способи оплати:

електронні гаманці QIWI, Юмані, Webmoney;

інтернет-банкінг із особистим кабінетом.

криптовалютні гаманці (біткоін, лайткоін).

Платежі проходять швидко, тому геймери одразу зможуть розпочати гру на реальні ставки. Виводити виграші можна тією платіжною системою, яку попередньо застосовував клієнт для поповнення ігрового балансу.

Бонусу Пін Ап казино

Азартно-розважальний майданчик дарує зареєстрованим клієнтам багато цікавих бонусів. Серед доступних пропозицій можна назвати наступні:

100% бонус до €500 та 250 фриспінів (вейджер х50) на перший депозит;

Джекпот (3 бонуси) від TVBet для любителів лайв ставок на спорт.

Безпрограшна лотерея – 1 лотерейний квиток на кожні поставлені €100, призи — гроші, безкоштовні спини, пінкоїни та багато іншого.

Щотижневий кешбек – 5, 7, 10% від програних ставок до €1000.

Періодично казино проводить акції, роздає промокоди та організовує турніри від провайдерів. Щоб не пропустити цікавих подарунків, варто підписатися на розсилку новин клубу. Пам’ятайте, що бонусні пропозиції мають додаткові умови. Для того, щоб скористатися ними та вивести свій виграш, необхідно ознайомитись з умовами акцій, зазначених у відповідному розділі на офіційному сайті Пін-ап.