Один раз на сто тисяч випадків: дуже рідкісна подія сталася на Тернопільщині. ВІДЕО

За статистикою, у корів трійня народжується один раз на сто тисяч випадків. Тож можете собі уявити, яким було здивування тваринників ПАП «Дзвін», що на Чортківщині, коли 11 червня близько полудня їхня корівка «Газель», яка має віку 7 років і три місяці, привела на світ трійко телят.

Про рідкісний випадок розповідає видання Чортків.City.

«Двійня зустрічається доволі часто, навіть у нашому господарстві раз або й двічі на місяць буває, – розповідає ветлікар Олег Онишко. – А ось щоб трійня… Не тільки для Тернопільської області, а й для України це унікальне явище.

Першим на світ з’явився бичок, – продовжує ветлікар. – Подивившись на розміри теляти і матері, вирішив провести ревізію, виявивши другий плід. Заради цікавості, більше для перестраховки, бо й гадки не було, що може бути ще одне теля, знову вдався до ревізії, намацавши задні кінцівки. Надав необхідну реанімаційну допомогу, бо наяву була певна патологія. На щастя, і матір, і бичок з двома теличками нині живі-здорові, почувають себе добре. «Хлопчик» видався вагою 20-22 кілограми, «дівчатка» трохи менші – 15-16 кг. У корови це вже п’ятий отел на рахунку, але попередні рази вона приводила по одному телятку”.

До слова, приватне агропідприємство «Дзвін» спеціалізується на розведенні української чорно-рябої худоби. Більше десяти років воно проходить голштинізацію, тобто використовується сперма породи голштин канадської та американської селекції. Проте багатоплідність залежить виключно від самої корови.