Рух транспорту по вулиці Зеленій перекриють на чотири дні. Це пов’язано із будівельними роботами. Забудовник прокладатиме на частині вулиці мережу водопостачання.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 12 жовтня.

– Враховуючи звернення СБУ «Спецбуд» ТОВ «Тернопільбуд» просимо виконком дозволити замовнику перекрити рух транспорту по вулиці Зеленій з 17 до 20 жовтня для виконання робіт, – зачитав проект рішення Владислав Стемковський. – Є схема організації дорожнього руху погоджена Управлінням патрульної поліції. Перекриваємо вулицю для того, щоб виконати будівле ні роботи. Як правило підрядні організації весь період перекриття не використовують, але а випадок поганих погодних умов чи інших причин, взяли запас часу. Ця вулиця не є стратегічною для проїзду, плюс там є об’їзд біля Строго парку. Та наголосимо товариству, щоб будівельні роботи провели якомога швидше.

На ділянці проведення робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху. Водіїв просять бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.