Одягнули на голову пакет і били: троє тернопільських “ментів” змушували чоловіка зізнатися у злочині

Трьох правоохоронців підозрюють у катуванні. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру в незаконному проникненні у житло та катуванні 3 співробітникам відділу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 162 КК України).

За даними слідства, працівники УСР незаконно проникли до квартири тернополянина. Щоб змусити господаря помешкання зізнатись у збуті наркотиків, вони побили його, нанісши удари у різні частини тіла й одягнувши при цьому йому на голову поліетиленовий пакет, а на руки – кайданки.

Підозрюваних відсторонено від займаних посад та їм обрано запобіжні заходи.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.