Обіцяв “відмазати” від армії за дві тисячі доларів: деталі затримання на хабарі родича депутата обласної ради

Під час отримання хабаря на Тернопільщині затримали ексслужбовця районного територіального центру комплектування. Фігуранту повідомили про підозру та взяли під варту.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі обласної поліції, перебуваючи на посаді провідного спеціаліста одного з районних ТЦК, фігурант допомагав чоловікам відтермінувати їх призов на службу до лав ЗСУ. Зокрема обіцяв домовитися з представниками вищих навчальних закладів про їх зарахування на платну форму навчання. «Ціна питання» – 2000 доларів США. Вийшовши на пенсію, колишній службовець продовжив корупційну діяльність.

Поліцейські затримали фігуранта під час отримання неправомірної вигоди у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 107 тис. грн застави.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За інформацією ЗМІ, затриманий є братом депутата Тернопільської обласної ради.