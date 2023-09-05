Під час отримання хабаря на Тернопільщині затримали ексслужбовця районного територіального центру комплектування. Фігуранту повідомили про підозру та взяли під варту.
Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі обласної поліції, перебуваючи на посаді провідного спеціаліста одного з районних ТЦК, фігурант допомагав чоловікам відтермінувати їх призов на службу до лав ЗСУ. Зокрема обіцяв домовитися з представниками вищих навчальних закладів про їх зарахування на платну форму навчання. «Ціна питання» – 2000 доларів США. Вийшовши на пенсію, колишній службовець продовжив корупційну діяльність.
Поліцейські затримали фігуранта під час отримання неправомірної вигоди у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 107 тис. грн застави.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
За інформацією ЗМІ, затриманий є братом депутата Тернопільської обласної ради.