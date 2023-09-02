У селищі міського типу Підволочиськ, що на Тернопільщині, на отриманні хабара зловили військового Білика Олега Степановича.

Про це у п’ятницю, 1 вересня на власній сторінці у Фейсбук повідомив бучацький активіст Роман Довбенко, якого цитує видання Тернополяни.

“Прямо зараз УСР проводить затримання Білика Олега Степановича за отримання неправомірної вигоди в розмірі 2000 долларів США у Підволочиську. Так-так, це той самий військовий, чи вірніше недовійськовий, який являється братом ректора чортківського медичного коледжу та депутата обласної ради – Білика Любомира Степановича. Окрім того, він же у близьких відносинах з мером Чорткова – Шматьком. Отже думаю спроб порішати буде ого-го багато, а цифри ого-го великі. Однак, хочу зауважити, що УСР після мого «відтискування» від посади пана Юращука, уже далеко не таке кончене з новим ТВО”, – написав Роман Довбенко.

Офіційної інформації про затримання наразі немає.