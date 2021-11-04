Обіцяв “порішати” з правами: поліціянта спіймали на солідному хабарі. ФОТО

Отримав 21,5 тис грн неправомірної вигоди за вплив на працівників сервісного центру – на Тернопільщині викрито оперуповноваженого відділу кримінальної поліції.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури викрито старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Тернопільського районного управління ГУНП в області під час одержання 21, 5 тис грн неправомірної вигоди за вплив на працівників регіонального сервісного центру МВС України (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За версією слідства, поліцейський пообіцяв тернополянину домовитись зі співробітниками регіонального сервісного центру МВС України про успішну здачу іспитів щодо поновлення права керування транспортними засобами різних категорій. Вартість цих послуг працівник відділу кримінальної поліції оцінив у 21, 500 грн. При одержанні коштів його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та УСБУ в Тернопільській області.