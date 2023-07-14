Обіцяють 27 тисяч гривень: ТОП-10 липневих вакансій і зарплат на Тернопільщині

На 12 липня 2023 року філії Тернопільського обласного центру зайнятості пропонували шукачам роботи 1347 актуальних вакансій від роботодавців регіону. З них – 13% із заробітною платою вищою від середньої по області.

Про це повідомляє пресслужба обласного центру зайнятості.

Найвищу зарплату – у 27 тис. грн пропонують фельдшерам (у т.ч. рятувального підрозділу). По 25 тис. грн роботодавці платитимуть лицювальнику-полірувальнику, монтувальнику виробів з каменю, авторемонтнику; 20,6 тис. грн – представнику торговельному; по 20 тис. грн –головному агроному, лікарям (дерматовенеролог, нейрохірург, ортопед-травматолог та інш.), начальникам цеху та лабораторії з контролю, інженеру з гірничих робіт, енергетику, оператору наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом, бетоняру, водіям тролейбуса.

Найбільша потреба у працівниках була на підприємствах переробної промисловості, в торгівлі, у сферах охорони здоров’я і надання соціальної допомоги, транспорту та сільського господарства.

У топ 10 вакансій області увійшли: водій, продавець, кухар, швачка, медсестра, лікар, слюсар, пекар, підсобник, вантажник.