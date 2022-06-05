У річці Стрипі в Бучачі нещодавно знайшли кам’яний хрест. Небайдужі місцеві мешканці, активісти, краєзнавці дістали реліквію з води і навіть встановили, де вона була раніше встановлена. Можливо, з часом хрест, який десятки років пролежав у воді, навіть повернуть на попереднє місце.

Історію знахідки описав на своїй сторінці у Фейсбуці мешканець Бучача Віктор Граб.

“Ми вже повідомляли про віднайдення хреста у річці Стрипа біля пішого моста неподалік Будинку культури. В період Різдвяних свят Віталій Бандусяк звернув мою увагу на кам’яний хрест у річці. Одразу постало питання – звідки? Знаю, що в час радянського атеїзму боролися з церквами, тому хрест міг бути з будівель, звичайно, і з цвинтара (хоча який дурень буде нести звідти в річку, щоб побачити ЯК булькне). Зразу в думках прокручувалася інформація про теперішншю поліклініку та офіс ККП (де було проборство). Але на поліклініці при ремонті фасаду, за словами Богдана Кмітя, на стриху знайшли і поставили на місце хрест. Після перегляду архівних фото, мою увагу привернув хрест на кам’яній огорожі церкви Покрови. Зараз там якраз вхід і металевий хрест. Після недовгих порівнянь і пошуків зрозумів, що це той самий хрест, що в річці. Але чому він опинився у річці? Хто туди його кинув? Це загадка, але можна припустити, що якийсь “партєйний работнік” наказав викинути чи знищити хрест, тому він і опинився у Стрипі. Адже пам’ятаємо, що неподалік Чорного моста десь в річці лежить сталін та багато іншого мотлоху.

Дивує інше: річка у 50 роках була досить глибока десь біля трьох метрів глибини, а зараз 70 см. Чому хрест не закинуло камінням, мулом, не прикрило водоростями (вони обвивали його)? Таке враження, ніби земля виштовхує хрест з річки і просить забрати його. Що ми і зробили разом з Павлом Кавецьким та о.Олегом Гронським.

Хрест висихає від води біля дзвіниці церкви Св.Покрови. А далі? Далі буде. ))”.