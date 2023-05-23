Ні улюбленця, ні грошей: тернополянка віддала за неіснуючу собаку понад дві тисячі гривень

Мешканка Чортківського району хотіла придбати нового домашнього улюбленця. В мережі Інтернет вона знайшла оголошення про продаж тваринки, а потрапила в шахрайську пастку.

Привабила дівчину дешева ціна на породисту тваринку: продавець просив перерахувати завдаток в розмірі 2200 гривень. Краянка погодилася та здійснила транзакцію. Вона чекала телефонний дзвінок аби продавець підтвердив зарахування коштів й умови доставки, однак він так й не зателефонував. Натомість вимкнув телефон та видалив допис. За допомогою вона звернулася до правоохоронців.

Відомості про подію слідчі територіального підрозділу поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Вкотре нагадуємо: приваблива ціна, поспішність з оплатою, а також вимоги оплатити товар наперед – так, зазвичай, діють шахраї. Торгуйте безпечно, не погоджуйтеся переводити гроші маловідомим людям, у яких немає відгуків про їх роботу, відповідного рейтингу. Перевіряйте номер мобільного в інтернеті, а також, чи не дублюються фото товару в інших оголошеннях.