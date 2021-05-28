Порівняно з минулим роком, цукор на Тернопільщині у роздрібному продажі здорожчав майже удвічі.

За інформацією Держстату, торік він вартував близько 14 грн. за кг. Цього року вартість сягнула 30 грн., зростання цін пов’язують із дефіцитом сировини та ринковими тенденціями.

Аграрій Микола Бойко розповідає, що три роки тому відмовився вирощувати цукрові буряки, через низьку рентабельність. Підприємець надає перевагу сої. “Цукрові буряки — вимоглива культура і щодо ґрунту, вдобрення, догляду, збирання, потребує сприятливої погоди. Кілька років тому зазнав значних втрат і вирішив сіяти сою. Тут і прибутки більші, і клопоту менше”.

Тим часом у департаменті агропромислового розвитку запевняють, дефіциту цукру на Тернопільщині немає. За словами фахівців, ціна підвищується через ринкові тенденції. Зокрема, відзначають вплив підвищеного попиту на цей продукт в окремі періоди.

Поки експерти сперечаються, ціна продовжує зростати. У Мінекономіки планують вплинути на ситуацію за допомогою імпорту додаткових 50 тис. тон цукру-сирцю.