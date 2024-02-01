Сенсори Freestyle Libre і Dexcom – якісні, надійні та зручні прилади для автоматичного вимірювання рівня цукру в крові

Щоб допомогти максимально полегшити життя тим людям, хто страждає від діабету, ми пропонуємо великий вибір різних моделей сенсорів виробників Аббот та Dexcom.

Такі прилади дозволяють здійснювати вимірювання рівня цукру в крові з достатньо високою точністю, без необхідності проколювати пальці.

Сенсори Абботт – якісні, корисні та зручні у використанні

Сучасні сенсори Freestyle Libre здатні працювати в режимі реального часу протягом 14 днів. Вони не потребують додаткового калібрування. Їх можна використовувати в навіть у місцях зі значною вологістю. Завдяки широкому функціоналу і доступній вартості глюкометри Abbott користуються значним попитом. Щоб автоматично, протягом доби вимірювати рівень глюкози в організмі варто купити систему Фрістайл Лібре. Пристрої виробника Ебот характеризуються відмінними технічними параметрами і якістю.

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Ми продаємо різні пристрої бренда Декском за прийнятними цінами. Сучасні моделі сенсорів компанії Dexcom відрізняються зручністю та надійністю у застосуванні. Вони оснащені додатковими функціями, наприклад, сигнального оповіщення при виявленні значних відхилень показників концентрації глюкози.

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Сенсори Freestyle Libre і сенсори Dexcom: різні види зручних у використанні приладів для контролю рівня концентрації глюкози в організмі. Фристайл Либре 3 – нова, удосконалена модель

Сенсори Abbott Freestyle Libre-3 – сучасні прилади для вимірювання рівня цукру в крові, які користуються значним попитом. Їх можна легко і зручно застосовувати не тільки в домашніх умовах, але і на роботі чи під час подорожей.

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Пристрої Фристайл Либре-3 дозволяють щохвилини визначати показники концентрації глюкози в організмі без необхідності проколювати пальці. Вони забезпечують можливість отримання сигнального оповіщення при виявленні різких змін рівня цукру в крові. Такі прилади безперервно та надійно працюють протягом 14 днів з необхідністю подальшої заміни їх на нові.

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GoodSugar пропонує великий асортимент сучасних, надійних, якісних та зручних у використанні сенсорів. Ці прилади легко і просто підключаються. Вони будуть максимально корисними для тих людей, кому потрібно постійно контролювати рівень цукру в крові. Такі сенсори практично не помітні під одягом і працюють самостійно, не вимагаючи прикладати якісь зусилля з боку користувача.