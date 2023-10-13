Отримати безкоштовно або з невеликою доплатою тест-смужки для глюкометрів можуть жителі області, які хворіють на цукровий діабет першого типу.

Це стало можливим завдяки державній програмі відшкодування вартості певних медичних препаратів. Для цього необхідно звернутися до аптеки, яка має договір з Національною службою здоров’я України за програмою «Медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові».

Така послуга, як повідомили у департаменті охорони здоров’я ТОВА, стала доступною з восьмого жовтня. Всього держава відшкодовує хворим повністю або частково 23 найменування тест-смужок.

Для того, щоб отримати тест-смужку необхідно мати електронний рецепт. Його під час прийому виписує лікар-ендокринолог, в тому числі і дитячий, або лікар первинної ланки медицини: терапевт, педіатр чи сімейний лікар будь-якого медзакладу, який працює з електронною системою охорони здоровʼя. Щоб отримати електронний рецепт не обов’язково мати декларацію з лікарем первинної медичної допомоги. Після цього на вказаний номер телефону надійде СМС-повідомлення з номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Погасити рецепт можна упродовж 30 днів з моменту його отримання. В аптеці необхідно назвати номер рецепту та з’ясувати, які з наявних тест-смужок підходять до вашого глюкометра. Фармацевт узгоджує з пацієнтом модель, виробника, пакування тест-смужки. Після цього треба вказати унікальний код для погашення рецепту. Залежно від того, які тест-смужки обрав пацієнт та їхньої кількості працівник аптеки погашає рецепт безоплатно або з доплатою.