Медична допомога при інфаркті міокарда є одним з пріоритетних напрямків Програми медичних гарантій. В Україні вона надається пацієнтам безоплатно: лікування медичним закладам з держбюджету оплачує Національна служба здоров’я України. Таким чином від початку року на Тернопільщині допомогу при гострому інфаркті міокарда отримали вже майже 200 людей.

«При інфаркті міокарда відбувається пошкодження серцевого м’яза через гостре порушення кровопостачання, і ділянка серцевого м’яза, до якої припиняє надходити кров, починає втрачати життєздатність. Тому, якщо ви помітили один із таких симптомів, як стискаючий та тривалий біль за грудниною, який поширюється у ліве плече, ліву руку, нижню щелепу, пришвидшення пульсу, нестабільність артеріального тиску, слабкість та відчуття страху, потрібно негайно викликати швидку допомогу. Вона доправить пацієнта до медзакладу, який має відповідний договір з НСЗУ. Чим швидше пацієнт отримає необхідну допомогу, тим вищі шанси на одужання і повернення до повноцінного життя», – говорить директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Тетяна Кудик.

НСЗУ сплачує лікарні понад 25 тис. грн за надання медичної допомоги пацієнту при гострому інфаркті міокарда без проведення стентування, зі стентуванням – майже 44 тис. грн.

Які послуги покриваються:

визначення основних біохімічних показників і специфічних кардіологічних тестів крові для підтвердження діагнозу;

безперервний моніторинг стану пацієнта/пацієнтки, цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд, термінові консультації з лікарями інших спеціальностей;

проведення необхідних лабораторних аналізів та інструментальних досліджень у цілодобовому режимі;

проведення екстрених катетеризацій коронарних артерій серця та відновлення максимально можливого кровотоку;

своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування, у тому числі за допомогою наркотичних знеболювальних засобів;

забезпечення компонентами та препаратами крові у цілодобовому режимі;

медична допомога в палаті та/або відділенні інтенсивної терапії;

забезпечення лікарськими засобами, зокрема, рентгенконтрастними засобами та медичними виробами для коронарографії, ангіопластики та стентування;

реабілітаційна допомога в гострому реабілітаційному періоді;

харчування.

Додамо, що для отримання безоплатної допомоги при інфаркті пацієнту не потрібне направлення від лікаря чи навіть декларація. Це невідкладний стан, і людину в найближчий медичний заклад, який може надати йому допомогу, доставить бригада екстреної медичної допомоги. Медична допомога також безоплатна при самозверненні та переведенні з іншої лікарні.За відповідним пакетом у Тернопільській області законтрактовані 4 медичні заклади, два з яких розташовані у Тернополі, по одному – у Чорткові та Заліщиках. Знайти найближчий до вас заклад, законтрактований за пакетом з допомоги при інфаркті, можна на дашборді НСЗУ на карті місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг – оберіть область (Тернопільська) та групу послуг («6 Медична допомога при гострому інфаркті міокарда»).