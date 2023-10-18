На Тернопільщині збільшили виробництво цукру: чи буде він дешевшим?

На Тернопільщині збирають цукрові буряки. Чотири цукрові заводи, які функціонують цього року в області, переробили понад 600 тис. тонн культури.

Цьогоріч на Тернопільщині діють цукрові заводи у Чорткові, Хоросткові, Козові та Збаражі. Як повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів, від початку сезону цукроваріння було виготовлено майже 76 тис. тонн цукру, що на 25 тис. тонн більше, як за аналогічний період минулого року.

«Триває сезон збирання та перероблення цукрових буряків врожаю-2023 року. За цей час, чотири цукрові заводи, що функціонують на території області, переробили майже 600 тисяч тонн культури. На сьогодні кожне підприємство перевиконало заплановану норму, зокрема, Чортківське виробництво на 111%; Хоростківське виробництво на 120%; Козівське виробництво на 126%; Збаразьке виробництво на 112%».

Попри збільшення виробництва цукру, зниження цін на цей продукт аграрії не прогнозують. Через причин – зростання собівартості.