На тернопільських ринках і в магазинах рекордно подорожчала картопля. Порівняно із осіннім періодом, її вартість зросла удвічі. За словами продавців, наразі ціни картоплі коливаються від 20 до 30 гривень за кілограм.

Тенденції із зростанням цін продавці пояснюють неврожаєм і скороченням площ із цією культурою.

«Ми продаємо картоплю, в основному вирощену на території Тернопільської області. Багато аграріїв минулого року значно скоротило картопляні площі. Це пов’язано із рентабельністю виробництва, крім цього, ми могли спостерігати зменшення врожайності через погодні умови. Картопля скоротилася у пропозиції, тому це впливає на ціноутворення. А ще сезонний фактор має значення, запасів картоплі меншає, і це буде спостерігатися аж до нового врожаю, тому ми можемо спостерігати зростання ціни, хоча його ми наразі не називаємо критичним. Сподіваємося, що аграрії, власники домашніх господарств на наступний сезон посадять більше картоплі. Також вже є молода картопля, вона буде ставати все більш затребуваною. Проте вартість старої поки не опускається нижче 20 грн за кг», – каже власник овочевого магазину Іван Полянський.

За інформацією статистиків краю, зростання ціни на картоплю розпочалося вкінці осені. У лютому-березні тенденція зі збільшення цін посилилася, за прогнозами підприємців, вона зберігатиметься аж до нового врожаю.